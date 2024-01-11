(Бедретдинова) Мяликя
Место рожденияд.Антяровка Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатхуллин Бедретдин
д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муслихя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерщидя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ажар
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно