(Бедретдинова) Мяликя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бедретдинова) Мяликя

Место рождения

д.Антяровка Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхуллин Бедретдин

Мать: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы

д.Антяровка Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муслихя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерщидя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ажар

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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