Хрисанов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрисанов Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Хрисанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанова Раиса Георгиевна

Мать ребёнка: Хрисанова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрисанова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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