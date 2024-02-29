Хрисанов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрисанов Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Хрисанова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанова Раиса Георгиевна
Мать ребёнка: Хрисанова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрисанова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно