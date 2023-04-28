Бездецкая (Баранецкая) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1880 ст.
Сын: Бездецкий Кондрат Петрович
Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович
Отец записан как Пётр Владимирович.
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.
Сын: Бездецкий Константин Петрович
Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович
Смерть
Неизвестно