Бездецкая (Баранецкая) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бездецкая (Баранецкая) Мария Ивановна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
23.10.1877 ст.

Муж: Бездецкий Пётр Войцехович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.12.1880 ст.

Сын: Бездецкий Кондрат Петрович

Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Пётр Владимирович.
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.07.1885 ст.

Сын: Бездецкий Константин Петрович

Отец ребёнка: Бездецкий Пётр Войцехович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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