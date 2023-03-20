Давыдов Александр Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Давыдов Флор Тихонович
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Давыдов Петр Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1934
Сын: Давыдов Александр Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Александр Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1942
Причина смерти: На войне