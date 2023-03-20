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Давыдов Александр Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Давыдов Флор Тихонович

Мать: Давыдова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Давыдов Петр Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.08.1934

Сын: Давыдов Александр Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Александр Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Ульяна Григорьевна

Смерть
02.01.1942
Причина смерти: На войне
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