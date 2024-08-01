Стетюха Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стетюха Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стетюха Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.10.1968

Дочь: Диченко (Стетюха) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Стетюха Галина Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1977

Дочь: Диденко (Стетюха) Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Стетюха Галина Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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