Стетюха Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1968
Дочь: Диченко (Стетюха) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Стетюха Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.01.1977
Дочь: Диденко (Стетюха) Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Стетюха Галина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно