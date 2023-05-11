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Воробьёва Гурьянова Лариса Геннадьевна
Воробьёва Гурьянова Лариса Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1964
Пол
Женский
Отец
Гурьянов Геннадий Кузьмич
1938 г.р.
Мать
Бельтюгова Людмила Семеновна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964
Отец:
Гурьянов Геннадий Кузьмич
Мать:
Бельтюгова Людмила Семеновна
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