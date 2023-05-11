Воробьёва Гурьянова Лариса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Гурьянова Лариса Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1964

Отец: Гурьянов Геннадий Кузьмич

Мать: Бельтюгова Людмила Семеновна