Бухнер Адольф Иоганнесович
Место рожденияКолония Деллер (Берёзовка)
Дата рождения20.03.1898
Дата смерти09.05.1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898
Отец: Бухнер Иоганнес
Мать: Бухнер (Фур) Катарина
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Бухнер Ираида Адольфовна
Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна
Рождение ребёнка
30.03.1929
Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна
Рождение ребёнка
19.04.1932
Сын: Бухнер Виталий Адольфович
Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна
Рождение ребёнка
12.11.1938
Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна
Смерть
09.05.1982