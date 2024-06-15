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Бухнер Адольф Иоганнесович

Место рождения

Колония Деллер (Берёзовка)

Дата рождения

20.03.1898

Дата смерти

09.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Фур) Катарина

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Бухнер Ираида Адольфовна

Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна

Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Бухнер Арно Адольфович

Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна

Рождение ребёнка
19.04.1932

Сын: Бухнер Виталий Адольфович

Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна

Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Бухнер Эдвин Адольфович

Мать ребёнка: Бухнер (Най) Адельгейт (Аделаида) Густавовна

Смерть
09.05.1982

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