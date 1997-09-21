Лисицына (Павлова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Павлова) Людмила Григорьевна

Место рождения

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.09.1921

Дата смерти

21.09.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1921

Отец: Павлов Григорий

Мать: Гриценко (павлова По 1 Браку) Варвара Поликарповна

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Александр Семенович

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисицын Александр Семенович

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Александр Семенович

Смерть
21.09.1997
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
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