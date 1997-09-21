Лисицына (Павлова) Людмила Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1921
Дата смерти21.09.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1921
Рождение ребёнка
25.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Александр Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисицын Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно