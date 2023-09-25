Кузнецова Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1985
Дочь: Таначёва Марина Николаевна
Отец ребёнка: Таначёв Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
23.05.1991
Дочь: Таначёва Елена Николаевна
Отец ребёнка: Таначёв Николай Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно