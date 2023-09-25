Кузнецова Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1985

Дочь: Таначёва Марина Николаевна

Отец ребёнка: Таначёв Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
23.05.1991

Дочь: Таначёва Елена Николаевна

Отец ребёнка: Таначёв Николай Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таначёв Николай Аркадьевич

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