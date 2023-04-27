de Bourbon (de Bourbon) Bonne
Место рожденияChâteau de Vincennes
Дата рожденияОколо 1341
Дата смерти19.01.1402
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1341
Отец: De Bourbon Pierre I
Мать: De Valois Isabelle
Château de Vincennes
Бракосочетание
?.08.1355
Муж: Of Savoy Amadeus VI
Рождение ребёнка
24.02.1360
Сын: Of Savoy Amadeus VII
Отец ребёнка: Of Savoy Amadeus VI
Chambéry, Rhone-Alpes France
Смерть
19.01.1402
Mâcon, Saone-et-Loire, Bourgogne, France