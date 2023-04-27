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de Bourbon (de Bourbon) Bonne

Место рождения

Château de Vincennes

Дата рождения

Около 1341

Дата смерти

19.01.1402

Пол

Женский

Отец

1311 г.р.

Мать

1313 г.р.

Муж

1334 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1341

Отец: De Bourbon Pierre I

Мать: De Valois Isabelle

Château de Vincennes
Бракосочетание
?.08.1355

Муж: Of Savoy Amadeus VI

Рождение ребёнка
24.02.1360

Сын: Of Savoy Amadeus VII

Отец ребёнка: Of Savoy Amadeus VI

Chambéry, Rhone-Alpes France
Смерть
19.01.1402
Mâcon, Saone-et-Loire, Bourgogne, France
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