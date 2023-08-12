Гамиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

29.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Каримулла

Мать: Махира

Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Фатыхов Нурислам Фатыхович

Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Фатыхов Байрамхан Фатыхович

Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович

Рождение ребёнка
17.04.1953

Сын: Фатыхов Ильдархан Фатыхович

Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович

Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Фатыхов Идрис Фатыхович

Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Фатыхов Габдельбар Фатыхович

Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Фатых Фатыхович

Смерть
29.04.1994