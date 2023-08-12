Гамиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти29.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Фатыхов Нурислам Фатыхович
Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Фатыхов Байрамхан Фатыхович
Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович
Рождение ребёнка
17.04.1953
Сын: Фатыхов Ильдархан Фатыхович
Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович
Рождение ребёнка
20.01.1957
Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Фатыхов Габдельбар Фатыхович
Отец ребёнка: Галеев Фатых Фатыхович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1994