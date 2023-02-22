Хасанова Хабиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Хабиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1946

Сын: Хасанов Равиль Амерханович

Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Рождение ребёнка
22.04.1952

Дочь: Султангужина Сания Амерхановна

Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Усманова Нафиса Амерхановна

Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Хадиса Амерхановна

Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Гирфан Амерханович

Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович

Смерть
Неизвестно
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