Хасанова Хабиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1946
Сын: Хасанов Равиль Амерханович
Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович
Рождение ребёнка
22.04.1952
Дочь: Султангужина Сания Амерхановна
Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Усманова Нафиса Амерхановна
Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Хадиса Амерхановна
Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Гирфан Амерханович
Отец ребёнка: Хасанов Амерхан Шарафетдинович
Смерть
Неизвестно