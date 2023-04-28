Гуреева (Токарева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуреева (Токарева) Анна Андреевна

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1875 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1893

Отец: Токарев Андрей Павлович

Мать: Токарева Татьяна Никитична

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
09.07.1893
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокотин Токарев Андрей Павлович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Токарева Татьяна Никитична. Мать. Православная Золотов Иван Емельянович. ... Показать все
Бракосочетание
24.06.1920

Муж: Гуреев Константин Спиридонович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Гуреев Константин Спиридонович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 17 лет 9 месяцев Токарева Анна Андреевна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Православн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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