Гуреева (Токарева) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1893
Крещение
09.07.1893
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокотин Токарев Андрей Павлович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Токарева Татьяна Никитична. Мать. Православная Золотов Иван Емельянович. ... Показать все
Бракосочетание
24.06.1920
Гуреев Константин Спиридонович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 17 лет 9 месяцев Токарева Анна Андреевна. Невеста. Дочь казака девица Чесноковского посёлка. Православн... Показать все
Смерть
Неизвестно