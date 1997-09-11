Ишкова (Евсюкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Евсюкова) Мария Григорьевна

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1997

Пол

Женский

Отец

До 1895 г.р.

Мать

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсюков Григорий Ильич

Мать: Евсюкова ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1947

Муж: Ишков Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишков Василий Иванович

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Развод
Неизвестно

Муж: Ишков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Василий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
11.09.1997
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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