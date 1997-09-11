Ишкова (Евсюкова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсюков Григорий Ильич
Мать: Евсюкова ?
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
18.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишков Василий Иванович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
11.09.1997
Похороны
Неизвестно