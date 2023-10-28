Губанов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1858

Дочь: Глазкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Губанова Евдокия Яковлевна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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