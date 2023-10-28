Губанов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1858
Дочь: Глазкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Губанова Евдокия Яковлевна
Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно