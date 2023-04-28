Харченко (Сердюк) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1976
Отец: Сердюк Василий Русланович
Мать: Сердюк Лидия Алексеевна
Место жительства
С 1976
Бракосочетание
Между 1992 и 1997
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Харченко Святослав Иванович
Отец ребёнка: Харченко Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.2005
Дочь: Харченко Виктория Ивановна
Отец ребёнка: Харченко Иван Иванович