Харченко (Сердюк) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Сердюк) Елена Васильевна

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

29.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1976

Отец: Сердюк Василий Русланович

Мать: Сердюк Лидия Алексеевна

Место жительства
С 1976
Бракосочетание
Между 1992 и 1997

Муж: Харченко Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Харченко Святослав Иванович

Отец ребёнка: Харченко Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.07.2005

Дочь: Харченко Виктория Ивановна

Отец ребёнка: Харченко Иван Иванович

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