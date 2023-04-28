Чекалова (Карпова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Карпова) Ксения Васильевна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.01.1895 ст.

Дата смерти

15.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.01.1895 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
15.01.1895 ст.

Отец: Карпов Василий Миронович

Мать: Карпова Манефа Семёновна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
20.01.1913 ст.

Муж: Чекалов Василий Иосифович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.

Сын: Чекалов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.

Сын: Чекалов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.

Сын: Чекалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1923

Дочь: Чередова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1927

Сын: Чекалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
26.10.1928

Сын: Чекалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Топучканова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Чекалов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Рождение ребёнка
19.09.1939

Сын: Чекалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
15.10.1948
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: декомпенсация сердца
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