Чекалова (Карпова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1895 ст.
Дата смерти15.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.01.1895 ст.
Рождение
15.01.1895 ст.
Отец: Карпов Василий Миронович
Мать: Карпова Манефа Семёновна
Бракосочетание
20.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1914 ст.
Сын: Чекалов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
01.11.1916 ст.
Сын: Чекалов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
24.12.1918 ст.
Сын: Чекалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
15.12.1923
Дочь: Чередова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
25.09.1927
Сын: Чекалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
26.10.1928
Сын: Чекалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Топучканова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
02.08.1937
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Рождение ребёнка
19.09.1939
Отец ребёнка: Чекалов Василий Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
15.10.1948
Причина смерти: декомпенсация сердца