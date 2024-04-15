Ковалев Тихон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Ковалев Никита
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ковалев Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ковалев Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1830
Сын: Ковалев Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1833
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L8-G?i=452&cat=3007372
Смерть
1839