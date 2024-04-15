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Ковалев Тихон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ковалев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ковалев Григорий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ковалев Сергей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ковалев Гавриил Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1830

Сын: Ковалев Василий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ковалев Яков Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Александра Федоровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L8-G?i=452&cat=3007372
Смерть
1839
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