Филипенкова Вера Никитьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1966
Дочь: Полойникова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич
Смерть
22.02.1987