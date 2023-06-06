Филипенкова Вера Никитьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенкова Вера Никитьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1966

Дочь: Полойникова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипенков Михаил Ананьевич

Смерть
22.02.1987
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область