Свешникова (Свешникова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Ольга Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1810

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1831

Сын: Свешников Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1833

Сын: Свешников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1835

Сын: Свешников Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1843

Сын: Свешников Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Свешников Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Свешников Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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