Свешникова (Свешникова) Ольга Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1810
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1831
Сын: Свешников Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1835
Сын: Свешников Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1843
Сын: Свешников Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Свешников Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Свешников Яков Семёнович
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1873
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя