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Солдатов Илья Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1755 и 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1763 и 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1761

Отец: Солдатов Фрол

Мать: не указана

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 56 лет. Возможно отец другой. Предположение построено из совпадений 7 и 8 ревизий.
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Солдатов Александр Ильич

Мать ребёнка: Солдатова Авдотья

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1800

Дочь: Аксинья Ильинична

Мать ребёнка: Солдатова Авдотья

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806

Сын: Солдатов Иван Ильич

Мать ребёнка: Солдатова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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