Солдатов Илья Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1755 и 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1755 и 1761
Отец: Солдатов Фрол
Мать: не указана
В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 56 лет. Возможно отец другой. Предположение построено из совпадений 7 и 8 ревизий.
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Солдатова Авдотья
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1800
Дочь: Аксинья Ильинична
Мать ребёнка: Солдатова Авдотья
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806
Сын: Солдатов Иван Ильич
Мать ребёнка: Солдатова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Авдотья
Смерть
Неизвестно