Слесарева (Морозова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева (Морозова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1939

Дата смерти

04.04.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

1942 г.р.
1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939

Отец: Морозов Семён

Мать: Морозова Ксения

Рождение ребёнка
06.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай

Кировская область, фалинский район, деревня Солдари
Рождение ребёнка
11.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стопычев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Стопычев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стопычев Алексей

Смерть
04.04.2005
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