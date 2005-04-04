Слесарева (Морозова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1939
Дата смерти04.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939
Отец: Морозов Семён
Мать: Морозова Ксения
Рождение ребёнка
06.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай
Кировская область, фалинский район, деревня Солдари
Рождение ребёнка
11.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стопычев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слесарев Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Стопычев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стопычев Алексей
Смерть
04.04.2005