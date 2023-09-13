Симагова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симагова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.?

Отец: не указан

Мать: Симагова Лидия Васильевна

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