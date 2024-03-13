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Яков Анисимович
Яков Анисимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Анисим Павлович
1731 г.р.
Мать
Авдотья Михайловна
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Анисим Павлович
Мать:
Авдотья Михайловна
Смерть
Неизвестно
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