Денисов Абрам Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Дарья Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Алексей Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова Устинья
Смерть
Неизвестно