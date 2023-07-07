Денисов Абрам Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Абрам Игнатьевич

Денисов Абрам Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Дарья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Алексей Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Федор Абрамович

Мать ребёнка: Денисова Устинья

Смерть
Неизвестно