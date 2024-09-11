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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1802 г.р.

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьма Конанов

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Батазов Матвей Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Конанов

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
До 1823
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

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