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Лукиных Макар Константинов

Место рождения

село Введенское Челябинского уезда

Дата рождения

1797

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Лукиных Константин Алексеев

Мать: не указана

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1819

Сын: Лукиных Филипп Макаров

Мать ребёнка: Лукиных Анна

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукиных Степан Макаров

Мать ребёнка: Лукиных Анна

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лукиных Иван Макаров

Мать ребёнка: Лукиных Анна

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Макарова

Мать ребёнка: Лукиных Анна

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Анна

Место жительства
Неизвестно
Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1881
Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
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