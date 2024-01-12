Лукиных Макар Константинов
Место рождениясело Введенское Челябинского уезда
Дата рождения1797
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Лукиных Константин Алексеев
Мать: не указана
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Лукиных Анна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лукиных Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лукиных Иван Макаров
Мать ребёнка: Лукиных Анна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Макарова
Мать ребёнка: Лукиных Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукиных Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1881