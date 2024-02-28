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Губин Олег Павлович

Место рождения

Быковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.11.1934 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1934 ст.

Отец: Губин Павел Васильевич

Мать: Губина Клавдия Григорьева (Федорова)

Быковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Образование
С 1949 по 1950 ст.
Богоед.школа 1949 г. - 5 кл., 1950 г. - 6 кл.
Военная служба
С 1954 ст.
в Советской Армии
Рождение ребёнка
20.07.1961 ст.

Дочь: Романова Галина Олеговна

Мать ребёнка: Романова Любовь Алексеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
С 1961 по 1963 ст.
Шофер Колхоз "Рассвет"
Работа или профессия
С ?.08.1963 по 1965 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Уехал на работу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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