Губин Олег Павлович
Место рождения
Дата рождения23.11.1934 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1934 ст.
Образование
С 1949 по 1950 ст.
Богоед.школа 1949 г. - 5 кл., 1950 г. - 6 кл.
Военная служба
С 1954 ст.
в Советской Армии
Рождение ребёнка
20.07.1961 ст.
Дочь: Романова Галина Олеговна
Мать ребёнка: Романова Любовь Алексеевна
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
С 1961 по 1963 ст.
Шофер Колхоз "Рассвет"
Работа или профессия
С ?.08.1963 по 1965 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Уехал на работу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно