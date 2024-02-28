Загревский Сергей
Место рождения
Дата рождения26.03.1929
Дата смерти2004
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1929
Отец: Загревский Радион
Мать: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Загревский Виктор
Мать ребёнка: Загревская Клавдия
Рождение ребёнка
27.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загревская Клавдия
Пикалево
Рождение ребёнка
04.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загревская Клавдия
Смерть
2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно