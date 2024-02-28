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Загревский Сергей

Место рождения

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.03.1929

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1950 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1929

Отец: Загревский Радион

Мать: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Загревский Виктор

Мать ребёнка: Загревская Клавдия

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загревская Клавдия

Пикалево
Рождение ребёнка
04.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загревская Клавдия

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2004
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
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