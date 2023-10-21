Атланова? Василиса Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Атланов? Тимофей Ермолаев
Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.08.1834
Дочь: Домна Ермолаева
Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Ермолаева
Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Атланов? Калистрат Ермолаев
Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Ермолаева
Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно