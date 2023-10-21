Атланова? Василиса Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атланова? Василиса Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Атланов? Тимофей Ермолаев

Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
?.08.1834

Дочь: Домна Ермолаева

Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Ермолаева

Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Атланов? Калистрат Ермолаев

Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Ермолаева

Отец ребёнка: Атланов? Ермолай Дмитриев

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атланов? Ермолай Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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