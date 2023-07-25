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(Калинина) Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Калинин Петр Кириллович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно