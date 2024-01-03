Меланья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кривобокий Алексей Иванов Старший

Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кривобокий Алексей Иванов Младший

Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривобокий Иван Тимофеев

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