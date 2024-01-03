Меланья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кривобокий Алексей Иванов Старший
Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кривобокий Алексей Иванов Младший
Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Кривобокий Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно