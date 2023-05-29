Каракчеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракчеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Каракчеев Иван Макарович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно