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Догаева Матрена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.02.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SD
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Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

дата примерная, по сопоставлению данных из метрических книг и ревизий. в ревизии 1850 указан возраст 41 год
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Догаев Иван Тимофеевъ

Смерть
28.02.1869 ст.
Забугоровка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1869_28фев Ивана Тимофеева Дагаева жена Матрена Петрова(80л) от старости. (80 - это видно перебор, в ревизии 1850 указан возраст 41 год)
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