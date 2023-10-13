Догаева Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти28.02.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
дата примерная, по сопоставлению данных из метрических книг и ревизий. в ревизии 1850 указан возраст 41 год
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1869 ст.
Забугоровка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1869_28фев Ивана Тимофеева Дагаева жена Матрена Петрова(80л) от старости. (80 - это видно перебор, в ревизии 1850 указан возраст 41 год)