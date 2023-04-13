Maizeles Beniamin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMaizeles Beniamin

Maizeles Beniamin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maizeles Hana

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maizeles Hana

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Maizeles Hana

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