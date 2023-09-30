Ерофеева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ерофеева Александра Федотовна

Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ерофеев Иван Федотович

Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ерофеева Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ерофеева Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерофеева Александра Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Федот Романович

Смерть
Неизвестно
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