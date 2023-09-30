Ерофеева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ерофеева Александра Федотовна
Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ерофеева Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ерофеева Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Ерофеев Федот Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева Александра Федотовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно