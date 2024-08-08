Ляпнина Ксения Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти21.09.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Подолино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская вдова
Смерть
21.09.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости