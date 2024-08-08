Ляпнина Ксения Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпнина Ксения Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

21.09.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Подолино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянская вдова
Смерть
21.09.1890
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от старости

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