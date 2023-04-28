Банников Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Павел Владимирович

Банников Павел Владимирович

Место рождения

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.06.1908 ст.

Дата смерти

19.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1908 ст.

Отец: Банников Владимир Игнатьевич

Мать: Банникова Наталья Ефимовна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Крещение
29.06.1908 ст.
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1921 по 1942
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
28.08.1937
Из дела отца: работает начальником пожарной дружины
Призыв на военную службу
1942
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Призван Манчажским РВК Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Зоя Яковлевна

Смерть
19.01.1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер от ран. Захоронен 23.01.1944 г. на Чесменском кладбище Санкт-Петербурга, 4 ряд могила № 1
Перезахоронение
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close