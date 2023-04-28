Банников Павел Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.06.1908 ст.
Дата смерти19.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1908 ст.
Крещение
29.06.1908 ст.
Место жительства
С 1921 по 1942
Работа или профессия
28.08.1937
Из дела отца: работает начальником пожарной дружины
Призыв на военную службу
1942
Призван Манчажским РВК Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Зоя Яковлевна
Смерть
19.01.1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер от ран. Захоронен 23.01.1944 г. на Чесменском кладбище Санкт-Петербурга, 4 ряд могила № 1
Перезахоронение
Неизвестно