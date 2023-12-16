Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Князев Петр Иванович

Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович

Рождение ребёнка
27.11.1904

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович

Васильевка, Ново-Якушкинская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно
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