Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Князев Петр Иванович
Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
27.11.1904
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Князев Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно