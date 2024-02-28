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Самойлов Георгий Михайлович

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Место рождения

Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

20.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Самойлов Иван Михайлович

Мать: не указана

Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1895 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903
Оптина Пустынь, г. Козельск, Калужская область
Место жительства
С 1923 по 1930
Нижние Прыски, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1937 по 1937
Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1937
Волово, Воловский район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.12.1937
Тесницкий расстрельный полигон, Тульская область
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