Чарикова (Федорян) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарикова (Федорян) Людмила Сергеевна

Место рождения

г.Челябинск , РСФСР

Дата рождения

19.07.1958

Дата смерти

18.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
10.05.1997

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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