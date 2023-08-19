Ситникова (Курганова) Вероника Игоревна
Место рождения
Дата рождения22.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1969
Отец: Курганов Игорь Павлович
Мать: Шишкина Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.07.1993
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ситников Евгений Николаевич
Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
15.05.1995
Дочь: Ситникова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Ситников Евгений Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно