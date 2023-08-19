Ситникова (Курганова) Вероника Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Курганова) Вероника Игоревна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

22.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1969

Отец: Курганов Игорь Павлович

Мать: Шишкина Раиса Дмитриевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1993

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ситников Евгений Николаевич

Ягодное, Ягоднинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
15.05.1995

Дочь: Ситникова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Ситников Евгений Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно