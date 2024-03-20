Дубницкая Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубницкая Вера Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дубницкий Степан

Мать: не указана

Смерть
2003
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