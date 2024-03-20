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Дубницкая Вера Степановна
Дубницкая Вера Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2003
Пол
Женский
Отец
Дубницкий Степан
1902 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Дубницкий Степан
Мать: не указана
Смерть
2003
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