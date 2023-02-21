Сизова Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

04.04.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1796

Сын: Сизов Степан Федотов

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Сизов Василий Федотов

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Сизов Антон Федотов

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Устиния Федотова

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Сизов Фрол Федотов

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.09.1812

Сын: Сизов Савватий Федотов

Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.04.1846
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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