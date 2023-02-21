Сизова Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти04.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1796
Сын: Сизов Степан Федотов
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Сизов Антон Федотов
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Устиния Федотова
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Сизов Фрол Федотов
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Рождение ребёнка
27.09.1812
Отец ребёнка: Сизов Федот Веденеев
Смерть
04.04.1846
Причина смерти: Естественная смерть/старость