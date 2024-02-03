Виноградов Сергей Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Сергей Исидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Исидор Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киструсская Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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