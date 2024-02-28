Ланина (Бурова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина (Бурова) Мария Кирилловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Буров Кирилл

Мать: Бурова Вера Кузминична (Козьмина)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Московскій 3й гильдіи купеческій сынъ Дмитровской Слободы Иванъ Алексѣевъ Ланинъ первымъ бракомъ, православнаго вероисповѣданія, живущій въ домѣ прихожанина Купца Слобоцкаго, 29 л. и Московская мѣщанк... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1852

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ланин Василий Иванович

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1857

Сын: Ланин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.06.1858

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Московскій 3-й гильдіи купецъ Иванъ Алексѣевъ Ланинъ законная жена его Марья Кирилова Оба православнаго сповѣданія и въ первомъ бракѣ.
Рождение ребёнка
27.06.1859

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.09.1860

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
20.12.1861

Сын: Ланин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1863

Сын: Ланин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Московскій 2-й гильдіи купецъ Дмитривской слободы Иванъ Алексѣевъ Ланинъ и законная жена его Марія Кириллова; оба православнаго вѣроисповѣданія
Смерть
Неизвестно
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