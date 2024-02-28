Ланина (Бурова) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Буров Кирилл
Бракосочетание
20.01.1852
Московскій 3й гильдіи купеческій сынъ Дмитровской Слободы Иванъ Алексѣевъ Ланинъ первымъ бракомъ, православнаго вероисповѣданія, живущій въ домѣ прихожанина Купца Слобоцкаго, 29 л. и Московская мѣщанк... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1852
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1857
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.06.1858
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Московскій 3-й гильдіи купецъ Иванъ Алексѣевъ Ланинъ законная жена его Марья Кирилова Оба православнаго сповѣданія и въ первомъ бракѣ.
Рождение ребёнка
27.06.1859
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1860
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1861
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1863
Отец ребёнка: Ланин Иван Алексеевич
Московскій 2-й гильдіи купецъ Дмитривской слободы Иванъ Алексѣевъ Ланинъ и законная жена его Марія Кириллова; оба православнаго вѣроисповѣданія
Смерть
Неизвестно