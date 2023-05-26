Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Между 1856 и 1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Логинович

Отец ребёнка: Логин Анисимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Логинович

Отец ребёнка: Логин Анисимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1855

Муж: Логин Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Между 1856 и 1863