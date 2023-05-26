Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1856 и 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Логинович
Отец ребёнка: Логин Анисимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Логинович
Отец ребёнка: Логин Анисимович
Бракосочетание
До 1855
Муж: Логин Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1856 и 1863