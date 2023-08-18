(Покрышкина) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Покрышкина) Евдокия Иванова

(Покрышкина) Евдокия Иванова

Место рождения

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Покрышкин Иван Родионов

Мать: Покрышкина Васса Фадеева

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782