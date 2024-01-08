Григорий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1658 г.р.

Мать

1653 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Тихон Федорович

Мать: Акилина Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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