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Григорий Тихонович
Григорий Тихонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1703
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тихон Федорович
1658 г.р.
Мать
Акилина Ларионовна
1653 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец:
Тихон Федорович
Мать:
Акилина Ларионовна
Смерть
Неизвестно
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