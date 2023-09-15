- Елизар Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1826 ст.
Жена: - Матрёна Петровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: - Ирина Елизаровна
Мать ребёнка: - Матрёна Петровна
Смерть
1853 ст.