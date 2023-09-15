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- Елизар Кондратьевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1826 ст.

Жена: - Матрёна Петровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: - Ирина Елизаровна

Мать ребёнка: - Матрёна Петровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1853 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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